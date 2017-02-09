"Народный фронт" назвал дикарским и отвратительным поступок Гончаренко

Партия "Народный фронт" считает дикарским и отвратительным поступок народного депутата Алексея Гончаренко, который 8 февраля разрисовал фрагмент Берлинской стены, установленный возле посольства Германии в Киеве.

"Партия выражает возмущение дикарским поступком члена парламента Алексея Гончаренко, который для скандальной саморекламы разрисовал обломок Берлинской стены рядом с посольством Германии в Украине. Видим не только недостаток политической культуры, но и элементарной вменяемости. Самое отвратительное, что для дерзости был избран символ, который имеет важное значение и для Германии, и для Украины как части Европы, освобожденной от российской и советской оккупации", - говорится в заявлении партии.

НФ считает, что поступок Гончаренко вредит интересам Украины.

"И ни одно сомнительное заявление не может быть оправданием варварства, которое ведет в противоположную сторону от цивилизации, демократии и Европы", - заявила партия.

Напомним, Гончаренко написал краской слово Nein ("нет" по-немецки) в знак протеста против заявления посла Германии Эрнста Райхеля, который накануне предложил Украине провести выборы на Донбассе до вывода российских войск.

