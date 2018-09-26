Нас ждет самая теплая зима за 30 лет – УкрГМИ

Зима в этом году будет теплой и дождливой, однако в отдельные дни стоит ждать и 20-градусного мороза.

Об этом "Украинской правде" сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"По тем прогнозам, которые есть на сегодняшний день, метеорологи не ожидают аномально холодной зимы в Европе. По данным мировых центров сезонного прогнозирования, ожидается, что у нас зима в этом году может быть значительно теплее климатической нормы. Мы снова ожидаем теплую зиму, такую же, как в прошлом году", - сказала она.

По словам Балабух, ожидается, что в этом году средняя зимняя температура будет на 1-2 градуса выше нормы и составит +2 ..- 3 градуса.

"Потепление атмосферы продолжается и дальше, и температура воздуха может быть зимой теплее, чем обычно. Эта зима может быть на 2 градуса теплее, чем в течение последних 30 лет. Ожидается, что температура воздуха в среднем может колебаться за зиму от +2 до -3 градусов. Это средняя температура за сезон", - сказала Балабух.

Она добавила, что осадки преимущественно ожидаются в виде дождя или мокрого снега.

"Нулевая изотерма (изолиния нулевой температуры зимой на карте – ред.), которая сейчас находится где-то на уровне Одессы, может продвигаться больше на север. Поэтому возможность формирования устойчивого снежного покрова на юге страны достаточно низкая. Но это не значит, что там не будет выпадать снег", - сказала представитель УкрГМИ.

"Вместе с тем на фоне достаточно высоких температур мы ожидаем, что будут затоки арктического воздуха, когда температура воздуха ночью и даже днем ​​может снижаться до -20 градусов и ниже. Но это будут достаточно кратковременные периоды", - добавила Балабух.