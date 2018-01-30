NASA отключит инструменты искусственного спутника Луны из-за затмения

Сочетание полнолуния, лунного затмения и "голубой Луны" вынудило ученых NASA временно отключить инструменты станции Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), сообщает Seeker.

Инструменты станции будут отключены 31 января. LRO использует для работы солнечные батареи. Когда Луна окажется в тени Земли, свет не будет доходить до спутника, что вынудит станцию начать использовать аккумулятор.

"Мы запустили двигатель, чтобы расположить спутник в наилучшей возможной позиции - мы должны продержать его на свету так долго, как сможем. Иными словами, мы минимизировали время, которое он проведет в тени", - рассказал исследователь NASA Ной Петро. Кроме того, перед вхождением в тень ученые нагреют приборы аппарата для того, чтобы снизить нагрузку на них.

При полном лунном затмении (также называемым "кровавой луной") спутник Земли оказывается в ее тени. В отличие от солнечного затмения, длящегося минуты, лунное будет длиться несколько часов.

"Голубой Луной" называется второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц. В свою очередь суперлуние - это момент наибольшего сближения Луны и Земли.

Ранее ученые заявили о том, что на Луне возможны "лунотрясения". Луна сжимается и деформируется под воздействием притяжения Земли. Недавно на спутнике нашей планеты была обнаружена трещина.