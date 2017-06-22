Население Земли в 2050 году достигнет почти 10 млрд - ООН

Население Земли увеличится с нынешних 7,6 миллиарда людей до 9,8 миллиарда в 2050, причем Индия, Пакистан и еще семь стран будут составлять половину этого прироста. Об этом заявили в ООН, информирует Радио Свобода.

"Странами, где фиксируется рост численности населения, являются, в частности, Индия, Нигерия, Конго, Пакистан, Эфиопия, Танзания, США, Уганда и Индонезия. Ожидается, что Индия, которая в настоящее время является второй по величине с 1,3 миллиарда человек, превысит 1,4 миллиарда человек в Китае в течение семи лет", - говорится в сообщении.

В то время, как почти везде снижаются уровни рождаемости, 47 наименее развитых стран демонстрируют высокие показатели - в среднем 4,3 рождений на одну женщину в период 2010 - 2015 годов, отметили в ООН.

В результате, согласно прогнозам, к 2050 году 26 стран в Африке по меньшей мере удвоят численность населения.

Нигерия с самым стремительным ростом населения в мире, на то время уже догонит Соединенные Штаты.

По данным ООН, концентрация народонаселения в бедных странах усложнит обеспечение молодежи достаточным количеством продуктов питания, доступ к медицине, образованию и т.д.

Тем временем, население Европы, Японии и других развитых стран будет стареть и сокращаться. Страны, в которых уровень рождаемости ниже уровня пополнения, - Китай, США, Бразилия, Россия, Япония, Вьетнам, Иран, Таиланд и Великобритания.

Эксперты говорят, что приток беженцев и мигрантов компенсирует сокращение рождаемости, особенно в Европе, но не помешает общему сокращению населения.

Ранее сообщалось, что по версии ученых, вес всех людей составляет примерно 287 миллионов тонн.