До кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів, прогнозують в Національній академії наук України.

Про це розповів заступник директора Інституту демографії НАН України Олександр Гладун, пише «Я і Закон».

«За нашими прогнозами, до кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів. І ми поки що не бачимо шляхів зупинення цього процессу», — йдеться в повідомленні.

За їх даними, такий процес притаманний більшості країн Європи, які вирішують проблему за рахунок мігрантів.

«Скоріш за все, так буде й у нас. Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. І за рахунок цього, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Поки немає передумов, аби зробити це за рахунок природного чинника», — зазначили в НАН.

Зазначається, що на скорочення українського населення впливає і пандемія, хоча остаточні оцінки можна буде дати лише по її завершенні.

«Ми зараз перебуваємо всередині процесу, але цифри вже свідчать про те, що пандемія робить свій внесок у смертність. У структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань», — йдеться в повідомленні.

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