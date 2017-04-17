Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров возглавил Федерацию дзюдо Украины (ФДУ). Соответствующее решение принято на отчетно-выборной конференции ФДУ сегодня, 17 апреля, сообщается на странице федерации в Facebook.

Согласно сообщению, кандидатуру Насирова поддержали 22 делегата.

Напомним, Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен. 13 марта Апелляционный суд Киева принял решение оставить его под стражей.

Позже Насиров покинул Лукьяновское СИЗО после внесения залога в размере 100 миллионов гривен.