Наступного тижня Україна очікує дві COVID-вакцини - Ляшко

Наступного тижня в Україну може прибути вакцина від коронавірусу виробництва AstraZeneca.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що наразі ще уточнюються бюрократичні моменти з постачання вакцини Pfizer, яку Україна отримає в рамках програми COVAX.

"Чекаємо вакцину Pfizer. Але першою може бути і вакцина AstraZeneca, яку закупили за бюджетні гроші. Зараз два продукти чекаємо наступного тижня", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні створять онлайн-платформу, де можна буде записатися у чергу на вакцинацію від коронавірусу.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, у лютому 2021 року Україна отримає 117 тисяч доз американської вакцини від Pfizer та BioNTech від коронавірусної хвороби COVID-19, які розподілять між працівниками профільних лікарень.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє почати вакцинацію українців від коронавірусної хвороби COVID-19, а також дозволяє реєстрацію COVID-вакцин в екстреному режимі.

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило календарний план вакцинації українців від коронавірусу. Очікується, що вакцинація українського населення почнеться в лютому 2021 року.

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