Насувається триденна магнітна буря: симптоми та захист

Вчені за допомогою наземних телескопів зареєстрували 17 спалахів на Сонці за дві доби, що, за деякими оцінками, є найбільшим за останні кілька років сплеском сонячної активності. Три з цих спалахів були класу М - передостаннього по силі, повідомляється на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії ФІАН.

Дослідники сонячної лабораторії ФІАН підготували прогноз, як і коли на землю прийдуть магнітні бурі. Вже з 25 травня по 27 травня очікується триденна магнітна буря. У ніч з 25 на 26 травня очікується помірна магнітна буря, проте в наступні два дні вона буде більш відчутною.

Під час магнітної бурі можуть виникати неприємні відчуття, такі як: головний біль і запаморочення; біль у м'язах, суглобах і серці; підвищений тиск; безсоння, або ж навпаки сонливість; також дратівливість і надмірна збудженість.

Щоб вберегтися від впливу магнітної бурі, варто дотримуватися кількох правил:

відмовитися від алкоголю і куріння; каву замінити на зелений чай; приймати контрастний душ; проводити більше часу на свіжому повітрі; виключити джерела стресу; спати не менш ніж 7 годин на добу; обмежити вживання жирної і смаженої їжі.