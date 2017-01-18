Наташа Королева не может прилететь в Киев на похороны бабушки

Российская певица Наташа Королева (Порывай) рассказала 18 января на своей странице в социальной сети Instagram о смерти своей бабушки Сони.

"Сегодня в Киеве умерла моя бабушка .....а я не могу прилететь Ее похоронить .... " - поделилась певица в социальной сети. Также Королева добавила в запись фотографию с бабушкой.

Бабушке Наташи Королевой было 94 года. Певица уже говорила о том, что из-за запрета въезда в Украину она не может даже прилететь в Киев пообщаться с бабушкой, а теперь она поделилась тем, что даже не может прилететь на ее похороны.

94-летняя бабушка артистки Соня жила в селе Липки под Вышгородом, Киевская область. В интервью Королева заявляла, что бабушка больна и переехать в Москву не в состоянии.

"Ее чувства и состояние невозможно описать словами... Она меня воспитала, вырастила. В Москву она уже не сможет поехать по состоянию здоровья. А случись, не дай бог, самое страшное, я не смогу ее похоронить!" - говорила она.

Наташа Королева пообещала подать в суд из-за запрета ей въезжать в нашу страну и сдержала свое обещание.

Судебное слушание назначено на 16 марта. Иск артистки против СБУ рассмотрят в Окружном административном суде Киева.

21 октября Служба безопасности запретила ей посещать Украину сроком на пять лет. В 2015 году она снималась в российском фильме "Домик на юге". Съемки шли в оккупированном Крыму. Певица будет настаивать, что собирается в страну не для гастролей, а ради воссоединения семьи, ведь она сама является урожденной киевлянкой. Как повлияет смерть бабушки на пересмотр ее дела пока не известно.

По материалам NewsOboz, Українські Новини