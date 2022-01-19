Нацбанк ввів у обіг дві пам’ятні монети, присвячені зимовим Олімпійським іграм

Національний банк України 18 січня ввів у обіг дві пам’ятні монети, присвячені 24-им зимовим Олімпійським іграм, проведення яких заплановано на лютий 2022 року в столиці Китаю Пекіні. Художником монет є Марина Куц.

Дві монети номіналом 2 та 10 гривень мають однакове оформлення на аверсі та реверсі. Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла, монета номіналом 2 гривні – з нейзильберу.

На реверсі монети на стилізованому абрисі аркуша паперу розміщено композицію, що символізує країну, де відбудуться XXIV зимові Олімпійські ігри – Китай. У центрі реверсу – карта Пекіна, на якій зображено піктограми сноубордиста і фігуристки. Праворуч – віяло – частина традиційної китайської культури. Крім того, на реверсі монети розміщені сніжинка та логотип Національного олімпійського комітету України. Над логотипом зображені голова дракона і вогонь – один із символів Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Олімпійські ігри у Пекіні триватимуть з 4 по 20 лютого. Влада оголосила, що на змагання не будуть допускати вболівальників з-за кордону. Спортсмени й інші учасники ігор повинні дотримуватися суворих санітарних протоколів.

США, Велика Британія, Канада, Австралія та інші західні країни, вирішили не відправляти жодних політичних офіційних осіб на Олімпійські ігри в Пекіні через порушення прав людини в Китаї. Китайську владу критикують через її ставлення до меншин, таких, як уйгури в Сіньцзяні чи тибетці, а також за придушення демократичного руху в Гонконгу. Проте Китай відкидає ці звинувачення.

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