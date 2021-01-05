Нацгвардія України почне розробляти доктрину згідно зі стандартами НАТО

Національна гвардія України починає розробляти доктрину за принципами НАТО. Про це 4 січня повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Доктрину почнуть розробляти на початку 2021 року за участю канадських і американських військових, зауважили у МВС.

"У Нацгвардії України є ряд документів, які визначають її діяльність, є концепція і планування на різних рівнях, але немає такого документа, як доктрина, яка застосовується у військових структурах країн - членів НАТО, і визначає роль та місце органів військового управління, командирів (начальників) усіх рівнів, порядок і принципи взаємодії всередині структури на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях щодо організації виконання повсякденних завдань та забезпечення підготовки до виконання завдань у майбутньому", - зазначив майор Гаррі Квош, представник групи радників із питань доктрини й освіти.

За його словами, важливо, щоб доктрина Національної гвардії України не суперечила національним нормативним документам у питаннях оборони й безпеки, але була сумісною з доктринами країн-партнерів.

Україна активізувала співпрацю з НАТО 2014 року на тлі анексії Криму Росією та збройного конфлікту на Донбасі. Наприкінці 2014 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відмову України від політики "позаблоковості". Відповідно до Воєнної доктрини України, ухваленої 2015 року, поглиблення співпраці з НАТО є пріоритетним завданням.

7 лютого 2019 року український парламент ухвалив закон про внесення в Конституцію положення про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України у Європейському союзі та Організації Північноатлантичного договору. Закон набув чинності 21 лютого.

У 2018 році НАТО визнав за Україною статус країни-аспіранта - кандидата на членство в Альянсі, 12 червня 2020-го Україна набула статусу партнера розширених можливостей.