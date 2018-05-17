Нацгвардия получила 500 американских гранатометов

Национальная гвардия Украины (НГУ) получила первые 500 противотанковых гранатометов RSRL-1 американского производства. Как сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков, научно-исследовательский институт МВД разработал программу обучения особого состава и методику эксплуатации нового оружия.

"40 мм комплекс РПГ-1 запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году и является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельность стрельбы 800 м, совместимый со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола 1000 выстрелов", - написал Аваков.

Он также отметил, что при производстве этого комплекса используются современные материалы, что позволяет уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность стрельбы и улучшить ресурс боеспособности. На военных учениях бойцы НГУ уже испытали новый комплекс.

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