Нацгвардия получила для тестов новый броневик Варта-Новатор (фото)

Национальная гвардия испытала модернизированный специализированный бронеавтомобиль Варта-Новатор. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В отличие от первой модели, Варта-Новатор имеет более компактные размеры и менее тяжеловесна.

Фото: пресс-служба МВД

"Бронемашина сконструирована с учетом современных требования подразделений спецназначения и приспособлена к эксплуатации в условиях бездорожья. Прототип оснащен дополнительными опциями, которые обеспечивают комфорт и безопасность экипажа", - говорится в сообщении.