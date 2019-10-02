Нацкорпус начал бессрочную акцию протеста "против капитуляции"

Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий инициировал бессрочную акцию протеста в связи подписанием Украиной "формулы Штайнмайера".

Об этом он сообщил в среду, 2 октября, во время митинга на Банковой.

"В Минске власть подписала так называемую формулу Штайнмайера, и это совсем не тот мир, о котором так много говорит Зеленский. Это - сдача Украины на условиях Путина, - сказал Билецкий.

В Национальном корпусе убеждены: документ, подписанный Кучмой в Минске, угрожает территориальной целостности Украины и ведет к федерализации государства, узаконивает на собственной территории пророссийские анклавы.

"Продолжением следует амнистия боевиков, признание Украиной так называемой "народной милиции" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут состоять из русских или пророссийских боевиков. Далее следует переложение всего финансового бремени по восстановлению разрушенного Донбасса на украинский бюджет, - заявил Билецкий.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске подписала "формулу Штайнмайера".

Также во время заседания ТКГ в Минске была достигнута договоренность о разведении войск в Петровском и Золотом.

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