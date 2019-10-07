"Нацкорпус" установит свой блокпост в районе Золотого на время разведения войск (видео)

Билецкий заявил, что власть хочет оставить жителей населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская без прикрытия.

Активисты политической партии "Национальный корпус" решили организовать свой блокпост в районе населенного пункта Золотое в Луганской области на время разведения войск.

Об этом в видеообращении заявил лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

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"Если свою прямую обязанность - защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли не выполняют президент и власть, тогда ее выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем", - рассказал он.

Билецкий заявил, что власть хочет оставить жителей населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская без прикрытия, "принести в жертву "ЛДНР", поэтому ветераны, воевавшие на Донбассе в 2014 году, приехали в район Золотого и намерены оставаться на блокпосту на время разведения войск. Кроме того, активисты партии и сторонники движения организовали автопробег в поддержку Украины.

Напомним, как сообщал УНИАН, 1 октября украинская сторона Трехсторонней контактной группы согласовали "формулу Штайнмайера", а президент Владимир Зеленский анонсировал разработку нового закона об особом статусе Донбасса. Тогда же Зеленский анонсировал разведение сил возле Золотого и Петровского. Согласие на "формулу Штайнмайера" в Киеве встретили акциями протеста под лозунгом "Нет капитуляции".

Позже Министерство обороны сообщило, что процесс разведения войск в Петровском и Золотом может начаться при условии соблюдения режима прекращения огня в течение семи дней.