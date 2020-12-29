Нацполіція провела обшук у Микитася одразу після свідчень проти Татарова - Бутусов

29 грудня Національна поліція провела обшук у колишнього президента будівельної компанії "Укрбуд" Максима Микитася одразу після його свідчень проти заступника голови Офісу президента України Олега Татарова.

Про це сказав в ефірі "Прямого" журналіст, головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні, о 6 ранку, Національна поліція прийшла з обшуком до Максима Микитася, який знаходився під запобіжним заходом вдома, і знаходився під охороною Національного антикорупційного бюро як підозрюваний у справі" Укрбуду" і одночасно свідок, який пішов на співробітництво з детективами. Микитась, як відомо дав покази, які дозволили висунути підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Так от, сьогодні Нацполіція зайшла з обшуком до Микитася по іншій справі. Тобто йому вчора виписали підозру по іншій справі, по справі викрадення людини, але цю підозру йому не вручили і його не затримали, тобто слідчі зайшли і просто зухвало провели обшук. Крім обшуку ніяких інших дій щодо Микитася не робили. Ці події відбулись одразу після того, як Микитась дав покази проти Татарова, і зараз відбуваються всі ті інформативні події, коли Татарову вдається уникнути будь-яких дій проти нього з боку правоохоронних органів", - сказав Бутусов.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екс-нардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто у залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екс-нардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, в 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир в будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

У зв'язку з цим, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили заступнику голови Офісу Президента України Олегу Татарову про підозру в причетності до корупції.

Зазначається, що на думку слідства вказана особа, у минулому - топ посадовець державної компанії "УкрБуд" - може бути причетною до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

Нагадаємо, суд у справі Олега Татарова перенесли на 30 грудня.

Раніше в НАБУ заявили, що в середу майже опівночі заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко без консультацій із НАБУ та САП передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента від Національного бюро до Служби безпеки України.

Офіс президента не відстороняв Татарова від виконання обов'язків, він одразу повернувся на роботу - Бутусов

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Олег Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що детективи НБУ не знайшли Олега Татарова ані на роботі, ані за місцем проживання.

Перед цим повідомлялось, що детективи Національного антикорупційного бюро розслідують справу проти заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

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