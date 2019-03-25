Нацполиция заменит автоматы Калашникова немецкими пистолетами-пулеметами

Немецкими пистолетами-пулеметами МР5 будет обеспечен каждый патрульный наряд, сообщил глава Нацполиции.

Национальная полиция решила отказаться от использования автоматов Калашникова и пистолетов Макарова и закупить немецкие пистолеты-пулеметы МР5. Об этом в интервью газете Сегодня, опубликованном в понедельник, 25 марта, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР5 уже принято.

"У нас амбициозная цель - на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием. Непрофессионалы часто спрашивают, оправданно ли это, учитывая значительные запасы АКМов и боеприпасов к ним. Отвечаю: оправданно. И уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, которыми будет обеспечен каждый патрульный наряд", - сказал Князев.

Глава Нацполиции отметил, что МР5 лучше всего подходит именно для полицейских функций.

"В отличие от АК всех модификаций, по тактико-техническим характеристикам это сугубо полицейское оружие. Проще говоря, автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача - сохранить жизнь преступника и сберечь собственную", - сказал Князев.