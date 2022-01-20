Нацрада підготувала річний звіт

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення підготувала річний звіт і наступного тижня планує надіслати до Офісу президента та Секретаріату Верховної Ради. Рішення про це регулятор прийняв на своєму засіданні 20 січня.

Розгляд звіту не є формальністю — він може призвести до дострокового припинення повноважень частини або й усього складу регулятора.

«Звіт вже готовий маємо передати технічну частину на друк», — сказав перший заступник голови Валентин Коваль.

Найближчим часом звіт планують роздрукувати та надіслати відповідним установам.

Нагадаємо, Нацрада щороку до 1 лютого подає звіт про свою діяльність за попередній рік президенту і Верховній Раді. Президент і парламент можуть за результатами розгляду звіту прийняти рішення про незадовільну оцінку діяльності члена (членів) Нацради, призначених ними, та достроково припинити повноваження члена (членів) Нацради.

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