Наукового керівника Киви звільнили з роботи, депутат пообіцяв йому посаду міністра

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива повідомив, що його наукового керівника Володимира Гурковського, що допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи, передає hromadske.

"Хтось просто через свою самозакоханість наче відіграється на наукових керівниках, на тих людях, які дали мені можливість захистити дисертацію. Вони просто виконували свою роботу", - сказав Кива у коментарі журналістам.

При цьому парламентар запевнив науковця, що перейматися звільненням не варто.

"Я йому сказав, щоб він не переймався. Прийдемо до влади - зроблю міністром освіти", - зазначив Кива.

Депутат Ілля Кива заявив, що його наукового керівника звільнили з роботи pic.twitter.com/FmR1KDRHp2 - hromadske (@HromadskeUA) April 28, 2021

Нагадаємо, член парламентської фракції проросійської "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління 26 квітня. Захист проходив в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України. Ступінь кандидата наук з державного управління Кива отримає після того, як очільник МОН Сергій Шкарлет випише йому диплом.

Науковим керівником Киви був доктор наук із державного управління, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації "Центр досліджень проблем публічного управління" Володимир Гурковський. По матерiалам: Hromadske