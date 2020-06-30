Науковці віднесли Україну до країн з найбільшим ризиком другої хвилі COVID-19

Серед майже півсотні країн, де зафіксована велика кількість інфікувань коронавірусом, десять перебувають у небезпеці швидкої другої хвилі.

Такого висновку дійшли науковці Університету Оксфорду після аналізу ситуації в 45 країн, у яких зафіксовано понад 25 тисяч випадків захворювання на коронавірусу, повідомляє Guardian.

"Десять країн, які зараз стикаються з серйозним зростанням коронавірусних інфекцій, є одними з тих, що практикують менш жорсткі підходи до владнання спалахами захворюваності", - йдеться у повідомленні.

Серед таких країн названі (в порядку убивання) Німеччина, Україна, США, Швейцарія, Бангладеш, Франція, Швеція, Іран, Індонезія та Саудівська Аравія.

Ці країни, за висновками вчених, належать до числа тих, хто мають "розслаблену реакцію" на пандемію, що нівелює ефективну державну політику в галузі охорони здоров'я.

Кожна з названих країн стикається з можливістю другої хвилі зараження, попереджають експерти.

В Україні минуло тижня кількість нових заражень, згідно з цим дослідженням, зросла на 29,3% до загалом 39 014 випадків. Таким чином, вона опинилася на другому місті за темпами нових заражень після ФРН, де зростання становило 37,6%. На третьому місці США - 24,6%.

