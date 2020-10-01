Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть Путін

Російський опозиційний політик Олексій Навальний стверджує, що відповідальним за його отруєння речовиною "Новачок" є президент Росії Володимир Путін. Про це він заявив в інтерв'ю журналу Der Spiegel, передає УНН.

"Я стверджую, що за злочином стояв Путін, і у мене немає інших версій злочину", - зазначив він.

Також Навальний оголосив, що повернеться у Росію.

"Моя робота зараз - залишатися тим хлопцем, який не боїться. І я не боюся!", - додав він.

Також, він згадав про момент відправлення і заявив: "ви не відчуваєте болю, але знаєте, що помираєте".