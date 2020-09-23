Навального виписали з клініки Шаріте

Російського опозиціонера Олексія Навального, який був отруєний отрутою Новачок, виписали з клініки Шаріте у Німеччині.

У повідомленні клініки Шаріте йдеться, що стан здоров'я Навального покращився настільки, що лікування в стаціонарі можна припинити.

У клініці зазначили, що російський опозиціонер перебував на лікуванні 32 дні, з яких 24 - в палаті інтенсивної терапії.

Крім того, в повідомленні наголошується, що лікарі вважають за можливе повне одужання Навального, проте не виключають, що наслідки отруєння ще можуть проявитися в подальшому.