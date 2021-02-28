Навальному присудили премію Нємцова за сміливість

Фонд Бориса Нємцова присудив російському опозиційному політику Олексію Навальному премію за сміливість у відстоюванні демократичних цінностей у Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті фонду.

"Співзасновники та Рада Фонду Бориса Нємцова за свободу своїм рішенням присудили політику Олексію Навальному премію Бориса Нємцова за сміливість у відстоюванні демократичних цінностей у Росії", - йдеться у повідомленні Фонду Нємцова.

При цьому наголошується, що Навальний "не тільки продемонстрував неймовірну особисту мужність, а й зробив величезний внесок у викриття корупції та підвищення рівня участі громадян у процедурах, які ще збереглися у Росії". Тому "за роки своєї роботи він став найвпливовішим опозиційним політиком Росії і символом опору тиранії у світі".

Фонд Нємцова зажадав негайного звільнення Олексія Навального.

У 2020 році лауреатом премії фонду Бориса Нємцова став Костянтин Котов - активіст, який підтримував українських політв'язнів у РФ, засуджений по "дадінській статті".

Нещодавно Олексій Навальний став лауреатом премії Женевського форуму з прав людини і демократії.

У лютому суд замінив Навальному умовний термін на реальний по справі "Ів Роше". З урахуванням часу, проведеного у СІЗО і під домашнім арештом, Навальний повинен буде провести у колонії два з половиною роки.

Кілька днів тому Навального етапували з СІЗО "Матросская тишина". 27 лютого джерела кількох ЗМІ повідомили, що опозиціонера нібито відправили у ВК-2 у Володимирській області, де раніше відбував покарання Костянтин Котов.