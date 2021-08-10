Навчальний рік у школах почнеться в повноформатному режимі, - МОН

Навчання з 1 вересня школярі розпочнуть у звичайному повноформатному режимі, а далі все залежатиме від епідеміологічної ситуації з Covid-19 в Україні та кількості вакцинованих педагогів.

Про це розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу "1+1".

За його словами, зараз розглядається виключно варіант з початком навчального року у повноформатному режимі.

"Covid-19 вже не такий, яким був на початку. Розвиваються нові штами, які більш активні, більш агресивні. Але на початок навчального року ми все-таки розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, що в школу ми підемо в повноформатному режимі", - розповів Шкарлет.

Проте у випадку погіршення епідеміологічної ситуації, режим можуть змінити. Міністр додав, що разом з очільником МОЗ Віктором Ляшком розглядав кілька базових сценаріїв навчання.

"Коли Україна буде в зеленій зоні - це звичайний режим нормального повноформатного навчання без ніяких змін в освітньому процесі, але водночас і педради, і вчителі можуть обирати для себе якісь додаткові заняття, зокрема, по формату Всеукраїнської школи онлайн", - розповів Шкарлет.

Якщо ж буде жовта, помаранчева або червона зона, і в школі буде менше 80% вакцинованих педагогів, навчання відбуватиметься в дистанційному або змішаному режимі.

Станом на 15 липня, за даними МОН, в Україні проти Covid-19 вакцинувалося орієнтовно 35% вчителів.

"Але область від області відрізняється надто критично. Наприклад, Київська область - це 90%, Житомирська, Львівська області - 55%-60%. Але всі ці цифри - на 15 липня. Якщо ми хочемо мати повноцінний освітній процес, вакцинуватися треба", - наголосив міністр.

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