Наводнение в Венеции: 80% города под водой, достопримечательности затоплены

Известные достопримечательности Венеции пострадали в результате сильнейшего за 50 лет наводнения в городе.

В результате наводнения в Венеции затопило центральную площадь города Сан- Марко, которая является одной из главных достопримечательностей.

Однако некоторым туристам наводнение не мешает фотографироваться на площадях.

Крипту собора Святого Марка затопило, а уровень воды в самом здании уже превышает один метр. Из-за затопления собору нанесен значительный ущерб.

Также водой залило первый этаж отеля Гритти, в котором любил останавливаться писатель Эрнест Хемингуэй.

Смотрите: Венеция ушла под воду: затоплены 15% территории города

Сейчас под водой находится около 80% города, из-за чего пришлось закрыть все школы. На утро 13 ноября уровень воды составлял 144 см.

Кроме того, в Венеции ограничили движение речных трамваев. Они останавливаются только на основных пристанях.

В результате затопления в оперном театре Ла Фениче нарушена подача электричества и не работает противопожарная система.

#Venezia `e in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l'intera citt`a e le isole.

Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c'`e bisogno dell'aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova. pic.twitter.com/3Qy7070hZn

- Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 13, 2019

Глава правительства Италии Джузеппе Конте собирается лично посетить Венецию, чтобы оценить ущерб от наводнения.