НАЗК виявило порушення у деклараціях судді КСУ та нардепа

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінального правопорушення у деклараціях судді КСУ, народного депутата та двох депутатів місцевих рад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Порушення виявили у деклараціях таких посадових осіб:

Олександр Касмінін , суддя Конституційного суду України. Недостовірні відомості - 2,4 млн гривень. Декларант не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2.

, суддя Конституційного суду України. Недостовірні відомості - 2,4 млн гривень. Декларант не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2. Олександр Куницький , народний депутат України. Недостовірні відомості - 2,3 млн гривень. Декларант не зазначив інформацію про фінансове зобов’язання у розмірі понад 303 тис. шекелів (2,3 млн гривень).

, народний депутат України. Недостовірні відомості - 2,3 млн гривень. Декларант не зазначив інформацію про фінансове зобов’язання у розмірі понад 303 тис. шекелів (2,3 млн гривень). Алла Стечишин , депутат Тернопільської обласної ради. Недостовірні відомості - 9,4 млн гривень. Зокрема депутат не зазначила у декларації інформацію про декілька земельних ділянок, які належать її чоловіку.

, депутат Тернопільської обласної ради. Недостовірні відомості - 9,4 млн гривень. Зокрема депутат не зазначила у декларації інформацію про декілька земельних ділянок, які належать її чоловіку. Олександр Цуканов, директор ДП "Переяслав-Хмельницький Агролісгосп" - депутат Бориспільської міської ради. Недостовірні відомості - 7,2 млн гривень. Поміж інших активів депутат не зазначив земельну ділянку площею 990 м2 та фінансові зобов’язання перед юридичною особою у розмірі 208 тисяч доларів (понад 5 млн гривень).

Інформація про виявлені ознаки кримінальних правопорушень передана до Національного антикорупційного бюро України.

Загалом з початку року виявили 19 декларацій з ознаками кримінального правопорушення, в які внесли недостовірні відомості на 343 млн гривень.