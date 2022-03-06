НАЗК запускає Штаб гуманітарної допомоги

Працівники Національного агентства з питань запобігання корупції запускають Штаб гуманітарної допомоги.

"Мета ініціативи - побудувати процес міжнародної допомоги для українських військових та громадян, постраждалих від рашистських загарбників, таким чином, щоб вона відбувалася прозоро, без корупції і була використана для підтримки саме конкретних адресатів, а не на користь третіх осіб", - ідеться в повідомленні.

"НАЗК є надійним партнером для міжнародних стейкхолдерів та органів влади, а отже ми можемо гарантувати воїнам та громадянам ефективне використання коштів.

Дякуємо партнерам, які вже долучилися до ініціативи: Державна митна служба України, Антикорупційна ініціатива ЄС, ІТ-команда Monobank, спеціалісти компаній Нова Пошта та Укрпошта, Укроборонпром", - зауважили в Нацагентстві.

Голова НАЗК Олександр Новіков звернувся до всіх обласних військових адміністрацій для надання інформації про поточні потреби військових.

У рамках ініціативи вже побудовано кол-центр.

Для надання інформації про актуальні потреби для адресного замовлення допомоги, якої потребують українські захисники і постраждалі від агресора, слід звертатися до кол-центру штабу: електронна адреса helpforpeople@nazk.gov.ua; телефон 0 800 337 348.

Як повідомляв Укрінформ, у всіх відкритих відділеннях "Нової пошти" діють "гуманітарні куточки", де можна безоплатно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним.