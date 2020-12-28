Назвали кращого футболіста 21 століття

Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду став переможцем в номінації "Кращий гравець століття".

Приз "Кращому гравцеві століття" вручався за підсумками виступів футболістів в період з 2001 по 2020 рік, повідомляє Twitter-аккаунт Globe Soccer Awards.

Церемонія вручення нагород проходила в ОАЕ.

Конкурентами Роналду були Ліонель Мессі ( "Барселона"), Мохамед Салах ( "Ліверпуль") і Роналдіньо.

Кращим тренером 21 століття був визнаний наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, а найкращим клубом століття - мадридський "Реал".

Нагадаємо, були вручені нагороди за підсумками 2020 року. Кращим клубом стала "Баварія", найкращим футболістом визнали Роберта Левандовскі, а кращим тренером року - наставника мюнхенців Ханса-Дітера Фліка.