Названі лауреати Міжнародної літературної премії імені Лесі Українки

Цю нагороду було започатковано в 2017 році, як Почесну міжнародну медаль Лесі Українки, котра вручалася в рамках Міжнародного літературно-мистецького конкурсу імені де Рішельє (Україна, м. Одеса – Німеччина, м. Франкфурт, понад 800 учасників із 40 держав).

З 1 січня 2021 р. засновниками престижної відзнаки стали Міжнародна літературно-мистецька Академія України (яка об’єднує знаних письменників, перекладачів, вчених, журналістів, митців, державних і громадських діячів, меценатів із 60 країн) та Міжнародна Академія діячів літератури, мистецтв і комунікацій (Німеччина, м. Франкфурт – Берлін, президент Олена Ананьєва).

Серед лауреатів минулих років – письменники, перекладачі, науковці та митці Рауль Чілачава, Михайлина Коцюбинська, Юрій Шерех (Шевельов), Василь Барка, Василь Слапчук, Тетяна і Сергій Дзюби, Михайло Каменюк та інші творчі люди з України, США, Німеччини, Італії, Франції, Канади, Індії, Непалу, Казахстану, Білорусі, Бангладеш.

Отже, лауреатами Міжнародної літературно-мистецької премії імені Лесі Українки за 2022 рік стали:

1. Поетеса, прозаїк і перекладач, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка Віра Вовк (Бразилія) – за видатний внесок в українську літературу та її популяризацію в світі;

2. Поети Богдан Бойчук та Богдан Рубчак (посмертно) (США) – за великий внесок в українську літературу та її подвижницьку популяризацію в США;

3. Письменник, перекладач, головний редактор часопису «Порт-Фоліо» Михайло Блехман (Канада) – за оригінальне втілення образу Лесі Українки в художній прозі;

4. Співачка Квітка Цісик (США) (посмертно) – за видатний внесок в українське та світове мистецтво;

5. Письменник Генріх Дік (Німеччина) – за визначну творчу, міжнародну та громадську діяльність, популяризацію української літератури в Німеччині;

6. Очільник Асоціації індійських письменників Ашис Санйал (Індія, Бангладеш) – за визначну творчу діяльність та популяризацію української літератури в Індії і Бангладеш;

7. Письменник, державний та громадський діяч, засновник Дому Абая в Лондоні, журналу «Аманат» і Міжнародного клубу Абая Роллан Сейсенбаєв (Казахстан) – за видатний внесок у казахську та світову літературу;

8. Письменниця і перекладач Людмила Шутько (Італія) – за дев’ять книг казок для дітей українською та італійською мовами;

9. Поетеса Галина Запорожченко (Україна, м. Миколаїв) – за значну творчу та громадську діяльність на благо України;

10. Письменниця Людмила Нікуліна (Україна, м. Харків) – за значну творчу діяльність.

11. Дует авторської пісні Інна і Тетяна Чабан (Україна, м. Чернігів) – за високу духовність, унікальну чарівність та визначну творчу діяльність;

12. Прозаїк, засновник і шеф-редактор Всеукраїнського щомісячника «Бористен», голова Дніпропетровської обласної організації НСПУ Фідель Сухоніс (Україна, м. Дніпро) – за збірку оповідань «Чужа молитва», присвячену героїзму українців у боротьбі з російською агресією на Донбасі.

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