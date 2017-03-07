Названа причина смерти певца Джорджа Майкла

Певец и композитор Джордж Майкл умер от естественных причин. Об этом сообщил старший коронер графства Оксфордшир Даррен Солтер, расследовавший обстоятельства кончины музыканта.

"Расследование причин смерти Джорджа Майкла завершено и получен окончательный вердикт патологоанатомического исследования", - сообщил он, указав на то, что певец умер от "кардиомиопатии вместе с воспалением миокарда", а также от "жировой инфильтрации печени".

По словам коронера, дополнительной информации о причинах кончины Майкла не появится. Он также передал представителям СМИ и общественности просьбу членов семьи музыканта соблюдать их право на частную жизнь в нынешней ситуации, то есть не донимать их вопросами в эти печальные дни.

53-летний Джордж Майкл был обнаружен мертвым в своем загородном доме в деревне Горинг-он-Темз 25 декабря 2016 года. Его смерть зафиксировали врачи скорой помощи, которые прибыли в особняк по сигналу партнера певца о том, что Майкл не подает признаков жизни. Вероятнее всего, музыкант умер во сне.