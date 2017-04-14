Названа самая популярная марка электромобилей в Украине

Первое место по количеству продаж заняли электромобили Nissan. Всего в Украине за последние 15 месяцев зарегистрировано 2 284 электромобиля.

Главный сервисный центр МВД опубликовал информацию об электромобилях, которые были зарегистрированы в Украине в течение 2016-го и I квартала 2017 года.

За это время в Украине зарегистрировали 2844 электромобиля. Пиковый рост количества электромобилей наблюдался в декабре 2016 года, когда зарегистрировали 396 новых машин.

"В последние годы в Украине, как и в целом во всем мире, наблюдается стремительный рост спроса на электромобили, которые имеют ряд преимуществ перед автотранспортом с бензиновыми или дизельными моторами. Экологические и экономные электромобили все чаще находят себе сторонников среди украинцев", - говорится в сообщении МВД. В Украине популярность электромобилей достигла новых высот - исследование

В частности, Украина смогла войти в топ-10 самых развитых рынков электромобилей в Европе по версии издания "InsideEVs".

"Наибольший спрос на электромобили, по данным сервисных центров МВД Украины, прослеживается в г. Киеве, Одесской и Харьковской области, следом идут Днепропетровская, Львовская, Киевская и Запорожская области. В первом квартале 2017 года показатели выросли почти вдвое: зарегистрированы 620 авто, тогда как в аналогичном периоде 2016 года - 294 зарегистрированных авто. Кроме этого, можем увидеть разный спрос на авто в зависимости от месяца, предпочтения и доступности конкретных марок на украинском рынке", - отмечает руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

В топ-3 самых популярных электромобилей вошли такие марки, как Nissan (1867 машин), Ford (98) и Tesla (89).

По количеству электромобилей среди регионов явным лидером является Киев, где было зарегистрировано 528 машин. Второе место заняла Одесская область - 486 электромобилей. Замкнула тройку Харьковская область - 446 новых электромобилей. Меньше всего машин зарегистрировали в Луганской области - всего 9.

В МВД отметили, что основными преимуществами электромобилей являются экологичность и экономичность. Стоимость "заправки" электромобиля в несколько раз ниже, чем у бензинового или дизельного авто, а порой подзарядиться можно и бесплатно, ведь на многих паркингах перед ресторанами, торговыми или бизнес центрами все чаще устанавливают зарядные станции. Техническое обслуживание электромобилей происходит реже, а для функционирования им требуется меньшее количество расходных материалов. Цена электромобилей, как правило, выше, чем в обычных, но средства, сэкономленные на заправке авто, компенсируют лишние расходы.

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