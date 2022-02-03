Названо найкримінальніший регіон України за підсумками 2021 року

Число кримінальних злочинів на 10 тис. населення там значно перевищувало середній показник по країні загалом.

Число кримінальних злочинів на 10 тисяч населення, зареєстрованих у Миколаївській області, значно перевищувало у 2021 році середній показник по Україні.

Минулого року в регіоні на кожні 10 тис. населення припадало 101,4 кримінальні правопорушення. В Україні цей показник становить 77,7.

Аналогічна картина спостерігалася і 2020 року. Тоді по області на 10 тис. населення фіксувалося 128,4 кримінальні правопорушення, у той час як у середньому по Україні – 86,4.

Тим часом, рівень злочинності в області за останній рік зменшився. 2021 року було зареєстровано 25 тис. 198 кримінальних правопорушень, що на 23,6% менше, ніж 2020-го.

При цьому спостерігається збільшення кількості особливо тяжких злочинів на 19,1%. 2021 року таких було 442, а 2020-го – 371.