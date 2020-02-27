Названы имена лауреатов Шевченковской премии 2020 года

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов 2020 года.

Как сообщает корреспондент Укринформа, в начале брифинга глава Комитета по премии Юрий Макаров заявил об изменении критериев при определении лауреатов.

"Мы сегодня объявляем результаты первого этапа работы Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко нового состава. Мы объявляем лауреатов 2020 года. Но речь идет не только о лауреатах. Речь идет также о том, что мы именно этим составом собираемся немножечко изменить лицо Национальной премии", - сказал Макаров.

Он отметил при этом, что не имеет претензий к результатам Комитета предыдущей каденции, в том числе и потому что он сам входил в этот состав Комитета под председательством Юрия Щербака в предыдущие три года.

"И это была честная, серьезная работа. Но так сложилось, что премия - это еще одна медалька, которая важна прежде всего для того, кто ее получает. Так или иначе нам было почти невозможно избежать той ситуации, когда премия дается по совокупности заслуг. Это то, что мы называем достижение всей жизни. Но мы солидарно решили, что именно Шевченковская премия не только потому, что она единственная среди государственных наград, которая присуждается коллективно и, главное, персональным составом людей, которые отвечают своей репутацией. Но и потому, что она все же носит имя Шевченко", - подчеркнул Макаров.

А это, по его словам, означает, что так, как мы трактуем Шевченко, мы в значительной степени трактуем и украинскую культуру.

"Если мы трактуем Шевченко как старика с усами и бандурой на берегу Днепра в шароварах, как на картине Трутовского, - то это одна украинская культура. Если мы трактуем Шевченко как новатора, как авангардиста, как культурного героя, - то это совсем другая энергетика. И, соответственно, украинская культура развивается немного в другом направлении. То, что мы, собственно, и наблюдаем. Мы исходим из того, что премия должна не просто быть присуждена кому-то очень достойному, а еще и показывать культурному сообществу, а если шире, то в целом социуму, то, какие тенденции, тренды, явления в литературе, визуальных искусствах, публицистике, театре, музыке и прочее, по нашему мнению, магистральным, перспективными и новаторскими, энергетическими - такими, которые определяют или должны определять лицо украинской культуры завтра. Вот такая переакцентуация", - сказал глава Комитета.

Как отмечалось. лауреатов определили в пяти номинациях.

В номинации "Литература" в этом году выбраны двое лауреатов. Это Марианна Кияновская с книгой "Бабин Яр. Голосами" и Тарас Прохасько со сборником эссе "Так, але...".

В номинации "Музыкальное искусство" - группа "DaxaBraxa" - Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Елена Цибульская, Ирина Коваленко - с музыкальным альбомом "Шлях".

В номинации "Визуальные искусства" - Александр Гляделов с художественным проектом "Карусель".

В номинации "Публицистика, журналистика" - публицистическое издание "Дівчата зрізають коси" Евгении Подобной.

В номинации "Театральное искусство" - современная украинская опера-реквием "ИОВ" ("IYOV") музыкально-театральной формации "Новая опера" в составе Романа Грыгорива и Ильи Разумейко и режиссера Владислава Троицкого.

В номинации "Киноискусство" в этом году лауреат не избран.