Названы имена очередных финалистов Нацотбора на Евровидение 2017

Еще два участника включились в заключительную борьбу за право представлять Украину на песенном конкурсе

Состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение 2017 в Украине, победителями которого стали солисты ROZHDEN и ILLARIA. Именно они набрали в сумме наибольшее количество голосов от судей и зрителей и вышли в финал отбора, онлайн-трансляцию которого можно смотреть на Styler.

ROZHDEN представил песню "Saturn", которая была написала специально для этого конкурса. Джамала назвала ее самой крутой композицией вечера, но пожелала исполнителю уверенности в голосе, а ее колега по судейству Андрей Данилко попросил сделать номер более ярким.

"За такими людьми будущее нашей музыки", - восхитился талантом певца продюсер Константин Меладзе.

ILLARIA выступила с композицией "Thank You for My Way", которую назвала личной историей любви.

Джамале понравился завораживающий голос и посоветовала усовершенствовать оперную часть песни. Меладзе расхвалил песню, сказав, что это одна из самых красивых и гармоничных на конкурсе. Данилко воздержался от оценок.

Отметим, что финалистами по итогам первого полуфинала уже стали группа "Сальто назад" и певица TAYANNA. Они встретяться в финале 25 февраля с ILLARIA и ROZHDEN, а также победителями третьего полуфинала от 18 февраля.

Styler РБК-Украина