Названы самые безопасные автомобили 2018 года

Американские эксперты оценили "железных лошадей" по нескольким параметрам

Несколько автомобилей модельного ряда 2018 года получили наивысшую оценку Top Safety Pic+ по итогам краш-тестов, проведенных Американским страховым институтом дорожной безопасности (IIHS).

Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ.

Автомобили оцениваются по следующим параметрам: фронтальный удар с малым перекрытием (в том числе, со стороны пассажира), фронтальный удар со средним перекрытием, боковой удар, прочность крыши, безопасность сидений и подголовников.

Тестируются системы предотвращения столкновений: машина, двигающаяся со скоростью 15 и 25 км/ч, должна автоматически затормозить перед препятствием. Какие авто больше всего покупали украинцы в 2017 году

Кроме того, IIHS оценивает фары: насколько хорошо они освещают дорогу, не слепят ли встречный поток.

А так же, насколько удобно крепится детское кресло. Применяемые оценки: "Хорошо", "Приемлемо", "На грани" и "Плохо".

В перечень самых безопасных авто 2018 года вошли: Mercedes-Benz E-Class KIA Forte, KIA Soul Subaru WRX BMW 5 series Genesis G90 Hyundai Santa Fe Hyundai Santa Fe Sport Mercedes-Benz GLC