Названы самые популярные среди украинцев страны для сезонной работы

Больше всего на сезонные работы за границу выезжают мужчины

Заробитчане из Украины в большинстве случаев выбирают для сезонной работы такие страны, как Германию, Польшу, Чехию, Швецию и Израиль.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ресурсом "OLX Работа".

Как стало известно, около 80% украинцев, которые хотят вернуться на заработки, рассчитывают получать более $1 тыс. в месяц. Для 60% наших сограждан основной мотивацией к первому выезду стала низкая зарплата на родине. Такое же количество людей уже имели опыт работы в Польше и большинство из них работали на производстве и в строительной сфере.

Согласно опросу, 30% украинцев зарабатывали более $1 тыс. в месяц, почти 32% - от $700 до $1 тыс., а у 18% оклады не превышали $700 в месяц. Около 80% респондентов, готовых вернуться на заработки, рассчитывают получать более $1 тыс. Остальные надеются на зарплату более $2 тыс. в месяц.

Больше всего на сезонные работы за границу выезжают мужчины - 76%. Средний возраст украинского заробитчанина составил от 25 до 54 лет. Менее половины украинцев (43%) замужем или женаты и имеют детей. Также аналитики выяснили, что 60% заробитчан после возвращения в Украину проживают в городах и только 15% из них - в областных центрах.

Не планирует возвращаться на заработки каждый второй украинец. Причиной они называют психологический дискомфорт из-за удаленности от родных. Также сообщается, что главными рисками были несвоевременная выплата зарплаты, плохое отношение работодателя и некомфортные условия проживания.