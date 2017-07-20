Названы самые популярные университеты среди абитуриентов Украины

Поступающие зарегистрировали более 144 тысяч электронных кабинетов и подали почти 580 тысяч электронных заявлений
Об этом сообщили в пресс-службе МОН.
Всего же на все образовательно-квалификационные уровни - младший специалист, бакалавр и магистр - подано около 897 тысяч заявлений от 290 тысяч абитуриентов.
По количеству заявлений сейчас лидируют:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 29461
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 23 892
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 19237
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 16960
- Национальный университет "Львовская политехника" - 15612
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 13666
- Киевский национальный торгово-экономический университет - 13381
- Национальный авиационный университет - 13078
- Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара - 12330
- Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова - 11493
Юлиана ШаповаловаМедиа-группа "Объектив"
http://www.objectiv.tv/200717/144889.html