Названы все фильмы и актеры, которые претендуют на Оскар в 2020 году

Оскар 2020 могут получить Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт, а награду за лучший фильм с большой вероятностью заберет "Джокер".

Так, 13 января стали известны все номинанты на 92-ю премию, которая пройдет 9 февраля в театре "Долби" в Голливуде. Голосование за лучших актеров и актрис, режиссеров и их фильмы длилось несколько дней. И теперь Академия кинематографических искусств и наук подвела его итоги.

В сериале "Властелин Колец" сыграют актеры из "Игры престолов" Все претенденты на Оскар 2020 по категориям:

Лучшая актриса второго плана:

Лаура Дерн ("Брачная история")

Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо" )

Флоренс Пью ("Маленькие женщины")

Марго Робби ("Бомба")

Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")

Лучший актер второго плана:

Том Хэнкс ("Прекрасный день в нашем районе")

Аль Пачино ("Ирландец")

Джо Пеши ("Ирландец")

Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде")

Энтони Хопкинс ("Два папы")

Лучший фильм на иностранном языке:

"Корпус-Кристи" (Польша)

"Ханиленд" (Северная Македония)

"Отверженные" (Франция)

"Боль и слава" (Испания)

"Паразиты" (Южная Корея)

Лучший актер:

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Леонардо Ди Каприо ("Однажды... в Голливуде")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Хоакин Феникс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два папы")

Лучшая актриса:

Синтия Эриво ("Гарриет")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Шарлиз Терон ("Бомба")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучший режиссер:

Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Тодд Филлипс ("Джокер")

Сэм Мендес ("1917")

Мартин Скорсезе ("Ирландец")

Квентин Тарантино ("Однажды... в Голливуде")

Лучший фильм:

"1917"

"Ford против Ferrari"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькая женщина"

"Брачная история"

"Однажды... в Голливуде"

"Паразиты"

Отметим, что западные критики считают, что главным претендентом на Оскар в категории "Лучший фильм", является нашумевшая картина "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. По материалам Styler РБК-Украина