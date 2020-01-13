Названы все фильмы и актеры, которые претендуют на Оскар в 2020 году

Оскар 2020 могут получить Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт, а награду за лучший фильм с большой вероятностью заберет "Джокер".
Так, 13 января стали известны все номинанты на 92-ю премию, которая пройдет 9 февраля в театре "Долби" в Голливуде. Голосование за лучших актеров и актрис, режиссеров и их фильмы длилось несколько дней. И теперь Академия кинематографических искусств и наук подвела его итоги.
В сериале "Властелин Колец" сыграют актеры из "Игры престолов" Все претенденты на Оскар 2020 по категориям:
Лучшая актриса второго плана:
Лаура Дерн ("Брачная история")
Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо" )
Флоренс Пью ("Маленькие женщины")
Марго Робби ("Бомба")
Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")
Лучший актер второго плана:
Том Хэнкс ("Прекрасный день в нашем районе")
Аль Пачино ("Ирландец")
Джо Пеши ("Ирландец")
Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде")
Энтони Хопкинс ("Два папы")
Лучший фильм на иностранном языке:
"Корпус-Кристи" (Польша)
"Ханиленд" (Северная Македония)
"Отверженные" (Франция)
"Боль и слава" (Испания)
"Паразиты" (Южная Корея)
Лучший актер:
Антонио Бандерас ("Боль и слава")
Леонардо Ди Каприо ("Однажды... в Голливуде")
Адам Драйвер ("Брачная история")
Хоакин Феникс ("Джокер")
Джонатан Прайс ("Два папы")
Лучшая актриса:
Синтия Эриво ("Гарриет")
Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
Шарлиз Терон ("Бомба")
Рене Зеллвегер ("Джуди")
Лучший режиссер:
Пон Чжун Хо ("Паразиты")
Тодд Филлипс ("Джокер")
Сэм Мендес ("1917")
Мартин Скорсезе ("Ирландец")
Квентин Тарантино ("Однажды... в Голливуде")
Лучший фильм:
"1917"
"Ford против Ferrari"
"Ирландец"
"Кролик Джоджо"
"Джокер"
"Маленькая женщина"
"Брачная история"
"Однажды... в Голливуде"
"Паразиты"
Отметим, что западные критики считают, что главным претендентом на Оскар в категории "Лучший фильм", является нашумевшая картина "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. По материалам Styler РБК-Украина