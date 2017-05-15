НБУ: в Украине участились случаи кибермошенничества с платежными картами

В Украине в последнее время участились случаи кибермошенничества с платежными картами. Такое заявление сделали в пресс-службе НБУ.

По данным финрегулятора, участились именно случаи разглашения информации с карт.

"В последнее время все чаще кибермошенники звонят пользователям платежных карточек, называясь представителями НБУ и требуя назвать конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт, суммы остатков на счетах или пароли к интернет-банкингу", - отметили в Нацбанке.

Также в НБУ подчеркнули, что Национальный банк никогда не звонит украинцам с подобными вопросами, поскольку задавать их вправе только банки-эмитенты этих карт.

Кроме того, было отмечено, что работники банков не имеют права запрашивать конфиденциальную информацию.

В НБУ призвали украинцев в случае получения подобных звонков обращаться в контакт-центры банка-эмитента карточки или в полицию.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Укрсоцбанк столкнулся с новым видом мошенничества, связанным с реализацией фальшивых долларов.