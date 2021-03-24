Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca, - Reuters

Індія призупинила експорт вакцини від коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом вакцин. Це пов'язано з тим, що в країні хочуть розширити кампанію з вакцинації населення.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, вже завтра поставки вакцини від коронавірусу за кордон припинять через те, що Індія зіткнулася з новим сплеском захворюваності та має намір розширити кампанію з вакцинації власних громадян.

"Все інше відійшло на другий план, принаймні на деякий час", - заявило одне з джерел

Також відомо, що влада Індії дозволила з 1 квітня вакцинацію всіх жителів країни старше 45 років.

"Ніякого експорту, нічого до тих пір, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не буде ризикувати, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", - повідомило друге джерело Reuters.

Наголошується, що цей крок вплине на поставки вакцини у рамках міжнародної ініціативи COVAX, підтримуваної ВООЗ. На цей час COVAX отримав 17,7 млн доз вакцини AstraZeneca від Serum Institute of India.

Індійський виробник вже затримав поставки в Бразилію, Великобританію, Марокко і Саудівську Аравію. РБК-Україна намагалось дізнатися, чи вплине це рішення на поставку препаратів до Україну, однак на момент публікації новини інформація невідома.

Реагуючи на дискредитаційну кампанію в Україні проти індійської вакцини від COVID-19 і в цілому проти Індії як виробника медичних препаратів, індійський виробник вакцини вирішив уповільнити та може взагалі відкласти постачання AstraZeneca (CoviShield) в Україну.