Не положено: в Запорожье священник отказался отпевать погибшего ребенка

В Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать трагически погибшего двухлетнего ребенка. Малыш умер в то время, когда на него упал из окна самоубийца. Как рассказал папа покойного Роман Полищук, во время процессии священник узнал, что ребенка крестили священнослужители церкви Киевского патриархата и наотрез отказался проводить обряд отпевания, сообщает "Форпост".

"Батюшка сказал, что ребенок некрещеный, а церковь - самозванная. Мать плакала и падала перед ним на колени, но это не помогло", - сообщил Роман.

Родители решили отвезти тело ребенка в ближайший храм - имени Иоанна Кронштатского, но там также отказались отпевать умершего по той же причине. По словам отца, священники просто закрыли двери перед ними и попросили покинуть территорию церкви.

В итоге на процессию приехал священник из церкви Святого Николая, где крестили ребенка, и отпел покойного.

Служителя церкви Московского патриархата зовут Евгений Молчанов, он имеет свой приход в Разумовке. Евгений объяснил изданию, что в Московском патриархате не признают Киевский, и по их мнению все обряды, произведенные под покровительством Филарета - недействительны.

"Смерть любого ребенка это всегда тяжело. Мне очень жаль, я сострадаю этим людям, но переступить через эти моменты я не могу. Ребенок, отпетый в Киевском патриархате, остается некрещенным, а сама церковь Киевского патриархата недействительна и незаконна. Я молюсь за этого ребенка дома, а в храме нельзя, потому что он некрещенный", - признался Евгений Молчанов.

По словам священнослужителя, он передает извинения семье погибшего ребенка. Также он сообщил, что отец малыша его ударил.

Как ранее писал Styler, в воскресенье, 31 декабря, в Запорожье выпавший из окна мужчина упал на маленького мальчика. Ребенок погиб на месте происшествия.

Styler РБК-Украина

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