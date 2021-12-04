Не задалося з танцями: під час проведення Чемпіонату України зі спортивних танців сталася пожежа

Пожежа виникла у будівлі по вул. Іжевській, 2, що у Дарницькому районі столиці. До прибуття пожежних підрозділів персоналом закладу було виведено близько 200 чоловік.

Виявилося, що сталося займання у електрощитовій на 2-поверсі в 2-поверховій адміністративній будівлі. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі та обстеження приміщень на наявність людей.

Через сильне задимлення всього другого поверху рятувальникам одночасно з гасінням загоряння доводилося здійснювати перевірку всіх приміщень. Крім того, люди, яких було виведено на вулицю, намагались постійно потрапити в задимлену будівлю для того щоб забрати свої речі.

Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується. https://bigkyiv.com.ua