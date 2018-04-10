Неделя после Пасхи: что означает каждый день Светлой недели

Первая неделя после Пасхи называет Светлая седмица или Светлая неделя. В это время принято отдыхать, ходить в гости, радоваться жизни, находить повод для веселья и поздравлять друг друга, говоря: "Христос Воскрес - Воистину Воскрес!".

Понедельник

Начиная с понедельника можно ходить в гости. Первым к родственникам в дом заходит мужчина. На праздничный стол гость приносит куличи, крашанки и символические подарки. Если у мужчины есть семья, его жена и, если есть дочь остаются в этот день дома.

Вторник

Во вторник, который называют Светлый вторник, уже женщины начинают ходить в гости, а их мужчины в этот день не посещают родных. Но эти традиции сейчас отходят и их практически не соблюдают. Все чаще в гости приходят семьямии. Раньше в некоторых местах со вторника, а чаще со среды девушки начинали водить хороводы, поэтому среда называлась "хороводница". Хороводы продолжались с этого дня по вечерам до Троицы.

Среда

По средам "Великодних святок" многие селяне устраивили танцы и веселье. И взрослые, и дети собирались "на музыку", чтобы проводить святки. Эти три дня Великоденских праздников были счастливым временем гостеваний, молодежных игр и забав. Взрослые искали в эти дни цветы ряста (хохлатка), а найдя - топтали их приговаривая: "Чтобы и на тот год дождаться рясту топтать".

Четверг

В первый четверг после Пасхи девушки зазывали весну, исполняя на пригорках трогательные песни. Начиная с четверга можно было устраивать смотрины и молодые люди присматривали себе невесту. Когда-то на четвертый день пасхальной недели "водили кобылу". На палке делали голову, привязывали хвост, накрывали веретьем. Сверху на эту лошадь садились желающие покататься. Мужчина наряжался цыганом и водил эту кобылу по улице. Когда кобыла падала, тогда цыган "грыз" ей ухо и она вставала. Празднование к четвергу уже заканчивается, но на столах еще могут стоять куличи, крашанки и звучать: "Христос воскрес-Воистину воскрес!" Так позволялось отмечать в течение 40 дней - до самого Вознесения.

Пятница

В пятницу был Прощеный день, который особо пышно и торжественно отмечался молодоженами, к которых приходили близкие родственники. В этот день по традиции девушки умывались ледяной водой, которая, считается, помогает весь год оставаться здоровой.

Суббота

Хороводница отмечалась в субботу. Днем начинался разгар молодежных игр и гуляний. К примеру, было популярно играть в катание яиц. Все желающие складывают полукругом свои крашеные яйца около невысокой горки, после чего один из них скатывает свое яйцо сверху, стараясь сбить как можно больше чужих. Все сбитые яйца игрок забирает себе, но если ничего не вышло, то своего он лишается. Участники должны были красиво и оригинально расписать свои яйца, чтобы их легко было отличить от чужих. Кстати, эта традиция пришла еще из языческих времен, где она была призвана пробудить силы земли и обеспечить хороший урожай.

Воскресенье

Молодые люди или девушки, одетые в яркие наряды, собирались в группы и окликали своих товарищей, женившихся в прошлом году. Они обходили свою деревню и ближайшие соседние. Для молодоженов день имел большое значение, поскольку до него муж не мог оставлять жену одну, но уже после мог надолго уехать работать, переложив на плечи супруги весь груз хозяйственных забот. В этот день провожали Пасху, проводили обряды встречи весны, массовые гуляния.

Что можно и нельзя

Поскольку праздник Пасхи - торжество жизни над смертью, поэтому всю Пасхальную неделю нужно радоваться, а не скорбеть за умершими. Также в эти дни не проводят панихиды. Зато крестить детей можно. Также считается, что рожденный во время пасхальной недели младенец, будет наделен богатырским здоровьем, удачей и многого добьется в жизни. На Светлой неделе не принято проводить обряд венчания. Зато можно устраивать смотрины невест, ходить на танцы, веселиться и радоваться жизни.