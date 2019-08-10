Нефедов протестировал услугу "Брак за сутки" и показал жену

Руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов "протестировал" услугу "Брак за сутки".

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

"Протестовали с Yana Kalmykova услугу Министерство Юстиции брак за сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту", - написал Нефедов.

Он также признался, что обручальное кольцо себе купил за час до церемонии.

Нефедов написал, что церемонию провел заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Напомним, 5 июля Кабинет министров назначил Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

Нефедов стал заместителем министра экономического развития и торговли Украины в феврале 2015 года. В ноябре 2016 года был назначен первым заместителем министра. До прихода в ведомство он был соуправляющим партнером фонда прямых инвестиций Icon Private Equity, возглавлял инвестиционно-банковский департамент Dragon Capital.