Негода в Україні залишила без світла близько 300 міст і сіл

Дощ і сильний вітер в Україні залишили знеструмленими на ранок п'ятниці, 18 вересня, близько 300 населених пунктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.

"17-18 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 291 населений пункт у 3 областях, а саме: Чернігівська – 206, Київська – 73 та Житомирська – 12", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, 26 серпня негода в Україні залишила без світла близько 140 міст і сіл.