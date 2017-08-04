Немецкая группа Scooter таки прибыла ночным рейсом в Симферополь

Немецкая группа Scooter прибыла ночным рейсом в Симферополь, чтобы выступить на открывающемся в пятницу фестивале ZBFest в Балаклаве.

Об прибытии музыкантов на полуостров сообщает Международный аэропорт "Симферополь", в фейсбуке.

"Полет прошел хорошо, а завтра у меня концерт", - сказал фронтмен группы Эйч Пи Бакстер встречающим его в Симферополе в ночь на пятницу поклонникам и организаторам, передает российское агентство РИА.

Отмечается также, что на одной сцене с артистами из Европы выступят российские артисты Гарик Сукачев и "Бригада С", Сергей Галанин и группа "СерьГа". В субботу играть на виноградниках будут Сергей Шнуров и группировка "Ленинград", Билан, "Градусы" и L'ONE.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей Минюста Украины сообщал, что Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление в Балаклаве. Как писало издание, лишение свободы для них маловероятно, но группе непременно грозят штрафные санкции, например запрет на въезд в Украину на срок до трех лет.