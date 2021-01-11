Неподалік Пісок загинув військовослужбовець ЗСУ

Сьогодні 11.01.21, близько 15.30 в раионі н.п Піски, внаслідок обстрілу з боку противника загинув віиськовослужбовець ЗСУ. Про це повідомляється на телеграмканалі української делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Украінською стороною СЦКК було задіяно координаціинии механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ.

Українська делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну.

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