Непогода обесточила почти 90 населенных пунктов на западе Украины, - ГСЧС

В результате непогоды на западе Украины обесточены почти 90 населенных пункта в 3 областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В ночь с 3 декабря на 4 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь и налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 88 населенных пунктов в 3 областях", - говорится в сообщении.

Согласно информации ГСЧС, без электричества остались 41 населенный пункт в Львовской области, 30 населенных пунктов в Закарпатской области и 17 населенных пунктов в Волынской области.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось о предупреждении ГСЧС, что в двух западных областях Украины сегодня, 4 декабря 2017 года, объявлен третий уровень лавинной опасности.