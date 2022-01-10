Неповнолітні українці зможуть отримати "rовідну тисячу" за курс вакцинації

Загалом понад 6,7 мільйона українських громадян подали заявки на отримання тисячі гривень, повідомив прем'єр Денис Шмигаль. (Фото: NBU\Flickr)

Українцям віком від 12 до 18 років виплатять по 1000 гривень за повний курс вакцинації від COVID-19 за програмою єПідтримка. Про це повідомляє пресслужба президента України.

Президент Володимир Зеленський на нараді поставив Кабінету Міністрів завдання підготувати програму виплат 1000 гривень для українців від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, йдеться у повідомленні відомства.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що лише понад 6,7 мільйона українських громадян подали заявки на отримання 1000 гривень допомоги за програмою єПідтримка.

Він додав, що зараз допомогу виплачують вісім банків та ще 15 фінансових установ мають приєднатися до програми. На рахунки українців перераховано шість мільярдів гривень, із них уже витратили один мільярд, додав Шмигаль.

На книги було витрачено 35% коштів, на кінотеатри - 29%, на залізничні квитки - 13%, театри - 12%, а на спортклуби - 7,5%, зазначив прем'єр.

Також Шмигаль уточнив, що сьогодні додаткову дозу вакцини від коронавірусу отримало 20 тисяч людей, і уряд також має намір вакцинуватися бустером.

19 грудня в Україні офіційно стартувала програма єПідтримка, яка передбачає виплату 1000 гривень усім українцям, повністю вакцинованим від COVID-19.

Кошти нараховують на спеціальні віртуальні картки, отримати їх готівкою неможливо.

На віртуальну тисячу гривень можна придбати послуги у трьох сферах - це культура, подорожі та спорт. Як вважають в Офісі президента та уряді, саме ці галузі найбільше постраждали від карантинів, тому кошти мають стати підтримкою для них.

Окремий список послуг буде розроблено для людей віком від 60 років - вони зможуть витратити 1000 гривень на ліки та інші соціальні потреби Така опція стане доступною з січня 2022 року.