Нет, я никогда не уеду из Украины

Теперь, наконец, украинцы могут без проблем посещать западные страны. Но не вызовет ли это в нас отчуждение по отношению к нашей собственной стране? Многие хотят с помощью эмиграции убежать от войны. Но я думаю иначе. А причина тому — моя славянская душа.

В это воскресенье мы, украинцы, получили большой кусок свободы. Если мы хотим поехать в Европейский союз — в любом случае, каждый год это делают миллионы наших граждан, — то мы теперь не должны направляться в находящееся в нескольких сотнях километров консульство и подвергаться там унизительным процедурам, а также оплачивать визовый сбор. Граждане стран-членов Евросоюза уже давно имеют возможность свободно въезжать в нашу страну; а теперь и мы, наконец, можем насладиться безвизовыми поездками. Наш «евромайдан», наши протесты, наша борьба за то, чтобы было больше правового государства, транспарентности и демократии внесли в это дело свою лепту. Я родилась в 1991 году, и мне сегодня столько же лет, сколько независимой Украине, и я, как и многие мои друзья и коллеги, получила важный опыт — люди способны что-то изменить.

Мы боролись за более тесную связь с Евросоюзом, многие заплатили за это своей жизнью, однако мы теперь видим — появились первые успехи.

Мягкие западные перины

Однако, получив новую свободу, мы вновь задаем себе важные вопросы. Каждый раз, когда я раньше посещала страны Евросоюза, каждый раз, когда я лежала на этих мягких западных перинах, я чувствовала: как хорошо иметь возможность там находиться. Чувствовать новую текстуру жизни, видеть ее, дотрагиваться до нее. Это похоже на примерку нового платья в магазине. Подбираешь соответствующий размер и крутишься туда-сюда перед зеркалом. Как будто смотришь на себя по-новому: это на самом деле я?

А затем возвращаешься домой. Я не знаю, возможно, у меня какой-то бзик, но мне почти всегда хочется вернуться домой. Это поколение является одновременно счастливым и несчастным, оно постоянно живет на грани, на грани эмиграции.

Эмиграция — как привлекательно это звучит. Наша страна находится в состоянии войны, и свет лучшей, упорядоченной жизни и долгожданных реформ светит только издали. Многие украинцы сегодня думают об эмиграции.

Когда речь заходит об Украине, мои друзья за границей постоянно говорят: здесь, у нас есть что-то, что заставляет их все время к нам приезжать. «Этот невероятный дух», — говорят они за бутылкой пива. Дух? Пивной дух? Винный дух? Или, все же, робкое дуновение. Однако, в целом, я понимаю, что они имеют в виду. Они имеют в виду то, что во всем мире обычно называют «славянской душой».

Вот такие у нас люди. Они и есть для меня первая и последняя причина для того, чтобы оставаться на Украине. И причины эти отличаются от тех, по которым люди приезжают к нам для того, чтобы попутешествовать или потратить деньги (о секс-туризме речь не идет). Эти люди в нашей стране переживают экзотические приключения; но для нас это самые аутентичные формы для того, чтобы ощущать самих себя.

Богатая страна бедных люди

Иногда говорят, что глаза украинцев святятся иначе. Да, это связано с нашими «сердцами». С радикальностью наших решений и действий. С готовностью отдать последнюю рубашку, а иногда — с желанием присвоить себе все до последней нитки.

Австрийские писатели и журналисты Мартин Поллак (Martin Pollack) и Карл-Маркус Гаус (Karl-Markus Gauß) назвали свою книгу о Галиции «Богатая страна бедных людей» (Das reiche Land der armen Leute). Это очень точное определение. Но я бы иначе определила Украину — «бедная страна богатых людей». Поскольку мы богаты, в нематериальном смысле слова. Так пульсирует наша судьба. Она состоит из историй, в которых «на навозной жиже цветут цветы», как сказано в одном стихотворении Григория Семенчука. Намерена ли я уехать из страны? Конечно, я буду путешествовать! Только для этого я должна найти время и деньги на билеты. Но я всегда буду возвращаться. Это я себе твердо пообещала.

Олеся Яремчук (26 лет) была стипендиаткой в Германии. Она журналист и редактор книжного издательства «Човен» во Львове (Лемберг).